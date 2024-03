Дженнифер Лопес снялась в фантастическом боевике «Атлас»

Лопес исполнила роль data-аналитика Атлас Шепард. Девушке приходится перебороть недоверие к искусственному интеллекту и задержать сбежавшего робота, с которым героиню Лопес связывает некое общее прошлое.

Режиссером боевика выступил Брэд Пейтон. В фильме также снимались Симу Лю, Марк Стронг, Лана Паррия и другие. Премьера картины запланирована на 24 мая.

Ранее Дженнифер Лопес анонсировала тур в поддержку своего нового альбома This Is Me... Now.