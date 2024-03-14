СМИ: Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»

По данным СМИ, артист сыграл Росомаху из другой вселенной.

«Его версия будет одета в длинное коричневое пальто, и это будет первое появление Кавилла во вселенной Marvel», — указывает Giant Freaking Robot.

Источники отмечают, что актер появится на экране в этой роли лишь однажды. По данным портала, «Дэдпул и Росомаха» полон «странных махинаций мультивселенной».

Кинолента станет продолжением фильмов «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Режиссером картины выступил Шон Леви. Ожидается, что новинка выйдет в прокат 26 июля 2024 года.

