СМИ: Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»
Актер Генри Кавилл снялся в готовящемся фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщает портал Giant Freaking Robot со ссылкой на источники.
По данным СМИ, артист сыграл Росомаху из другой вселенной.
«Его версия будет одета в длинное коричневое пальто, и это будет первое появление Кавилла во вселенной Marvel», — указывает Giant Freaking Robot.
Источники отмечают, что актер появится на экране в этой роли лишь однажды. По данным портала, «Дэдпул и Росомаха» полон «странных махинаций мультивселенной».
Кинолента станет продолжением фильмов «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Режиссером картины выступил Шон Леви. Ожидается, что новинка выйдет в прокат 26 июля 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дженнифер Лопес снялась в фантастическом боевике «Атлас»
- В Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
- Берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
- Песков: Решение по активам Danone приняли по соображениям целесообразности
- Концерт группы «Пилот» в Перми отменили за день до мероприятия
- Волочкова назвала смерть Наталии Касаткиной большой утратой для русского балета
- Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год
- СМИ: Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»
- Старовойт предупредил о попытках диверсантов проникнуть в Курскую область
- Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Щербакова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru