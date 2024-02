Дженнифер Лопес отправится в первый за пять лет тур

Певица планирует дать 34 концерта в Канаде и США. Гастроли начнутся 26 июня и завершатся 31 августа. Предыдущий тур Лопес It's My Party состоялся в 2019 году, его заключительное шоу прошло в Санкт-Петербурге.

Альбом This Is Me... Now вышел в свет 16 февраля. Он стал продолжением альбома This Is Me... Then 2002 года. Оба полноформатника посвящены актеру Бену Аффлеку, мужу певицы.

Ранее стало известно, что студия Amazon MGM Studios представит документальный фильм о том, как Лопес работала над грядущим альбомом This Is Me… Now и фильмом This Is Me…Now: A Love Story, отмечает «Радиоточка НСН».