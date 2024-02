Дженнифер Лопес пожаловалась на недостаток внимания от родителей

Лопес рассказала, что ее отец много работал и не уделял детям достаточно внимания. По словам певицы, она искала кого-нибудь, кто заставил бы ее почувствовать себя любимой.

«Моя мама была самовлюбленной, находилась в центре внимания и вела жизнь тусовщицы», - добавила она.

В феврале Лопес анонсировала тур в поддержку своего нового альбома This Is Me... Now. Она планирует дать 34 концерта в Канаде и США, передает «Радиоточка НСН».