Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм о любви

Студия Amazon MGM Studios представит документальный фильм о том, как американская певица Дженнифер Лопес работала над грядущим альбомом This Is Me… Now и фильмом This Is Me…Now: A Love Story, передает Rolling Stone.

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Кинолента под названием The Greatest Love Story Never Told выйдет в свет 27 февраля. Картина расскажет, как Лопес «пытается осуществить свой самый смелый проект: независимый продакшн нового альбома и фильма, которые исследуют ее путь к любви к себе длиной в 20 лет», отмечает издание.

Зрителей документалки ждут интервью с окружением певицы, включая продюсеров и сотрудников, а также «откровенные семейные моменты».

Ранее Лопес заявила в интервью Elle, что женщины с возрастом становятся сексуальнее, напоминает «Радиоточка НСН». По ее словам, женщины с годами обогащают свой ум и характер.

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Фото: Instagram/jlo
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