Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм о любви

Кинолента под названием The Greatest Love Story Never Told выйдет в свет 27 февраля. Картина расскажет, как Лопес «пытается осуществить свой самый смелый проект: независимый продакшн нового альбома и фильма, которые исследуют ее путь к любви к себе длиной в 20 лет», отмечает издание.

Зрителей документалки ждут интервью с окружением певицы, включая продюсеров и сотрудников, а также «откровенные семейные моменты».

Ранее Лопес заявила в интервью Elle, что женщины с возрастом становятся сексуальнее, напоминает «Радиоточка НСН». По ее словам, женщины с годами обогащают свой ум и характер.

