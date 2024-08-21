Дженнифер Лопес подала в суд заявление на расторжение брака с Беном Аффлеком

Певица и актриса Дженнифер Лопес подала заявление на расторжение брака с голливудским актером Беном Аффлеком, сообщает TMZ.

СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят развестись

По данным портала, 20 августа исполнительница подала необходимые документы в высший суд округа Лос-Анджелес лично. При этом адвокат не присутствовал.

26 апреля 2024 года указано в документах как день расставания с Аффлеком. 20 августа могло быть выбрано Лопес намеренно, так как именно в этот день два года назад она и актер провели свадебную церемонию после заключения брака в июле 2022 года.

Ранее стало известно, что Лопес и Аффлек продают свой особняк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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