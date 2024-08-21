Дженнифер Лопес подала в суд заявление на расторжение брака с Беном Аффлеком

По данным портала, 20 августа исполнительница подала необходимые документы в высший суд округа Лос-Анджелес лично. При этом адвокат не присутствовал.

26 апреля 2024 года указано в документах как день расставания с Аффлеком. 20 августа могло быть выбрано Лопес намеренно, так как именно в этот день два года назад она и актер провели свадебную церемонию после заключения брака в июле 2022 года.

Ранее стало известно, что Лопес и Аффлек продают свой особняк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

