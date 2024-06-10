СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк

По данным источников издания, речь идёт о доме, который певица и актёр купили в мае 2023 года за 60 млн долларов. Уточняется, что продаётся особняк за такую же сумму.

Также источники отмечают, что решение избавиться от особняка может служить лишним подтверждением слухов о якобы грядущем разводе Лопес и Аффлека. Масла в огонь подливает также информация, что актёр съехал в съёмную квартиру в лос-анджелесском районе Брентвуд.

Ранее аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу 50-комнатный австрийский замок Штуппах, который также известен, как «замок Моцарта», пишут «Известия».

