СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят развестись
Певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек всерьёз задумались о разводе. Об этом со ссылкой на близкий к супругам источник сообщает In Touch Weekly.
Собеседник издания утверждает, что из-за проблем в отношениях Аффлек съехал от своей возлюбленной. Он также отметил, что актёр не виноват в разладе.
«Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может её изменить. Это не может продолжаться вечно», — заключил источник.
Ранее певица Нюша (Анна Шурочкина) объявила о разводе со своим супругом бизнесменом Игорем Сивовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru