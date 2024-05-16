СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят развестись

Собеседник издания утверждает, что из-за проблем в отношениях Аффлек съехал от своей возлюбленной. Он также отметил, что актёр не виноват в разладе.

«Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может её изменить. Это не может продолжаться вечно», — заключил источник.

Ранее певица Нюша (Анна Шурочкина) объявила о разводе со своим супругом бизнесменом Игорем Сивовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».