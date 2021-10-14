Джаред Лето поздравил неизлечимо больную жительницу России с днём рождения
Лидер группы 30 Seconds To Mars и голливудский актёр по видеосвязи позвонил Анастасии Петровой, которая лечится в Царицынском хосписе.
Она увлекается творчеством музыканта с 11 лет и была на его концерте. О мечте девушки пообщаться с Джаредом Лето её брат Максим рассказал накануне 27-летия. В фонде помощи хосписам «Вера» смогли выйти на звезду благодаря его участию в шоу «Вечерний Ургант».
Ранее Джаред Лето станцевал под «Ленинград».
Рок-музыкант и актер Джаред Лето в своем Instagram опубликовал видео, на котором он отрывается под песню «Дачники» группировки «Ленинград». За его спиной на стене висит карта России, а на голове артиста надета шапка-ушанка. Ролик был снят несколько лет назад, когда музыкант приезжал в Россию.
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