Джаред Лето поздравил неизлечимо больную жительницу России с днём рождения

Лидер группы 30 Seconds To Mars и голливудский актёр по видеосвязи позвонил Анастасии Петровой, которая лечится в Царицынском хосписе.

Она увлекается творчеством музыканта с 11 лет и была на его концерте. О мечте девушки пообщаться с Джаредом Лето её брат Максим рассказал накануне 27-летия. В фонде помощи хосписам «Вера» смогли выйти на звезду благодаря его участию в шоу «Вечерний Ургант».