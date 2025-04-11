Prada сохранит все лучшее в Versace и даст бренду вторую жизнь, объяснил в интервью НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.

Итальянский дом моды Prada договорился о покупке Versace у холдинга Capri Holdings, сообщили стороны сделки. Стоимость актива оценили почти в $1,4 млрд. По итогам слияния образовался fashion-конгломерат стоимостью в $6,6 млрд. Помимо активов, новые владельцы получили и долги, но российский стилист уверен, что выгода от сделки перевешивает все минусы.