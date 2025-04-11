Стилист Белов: Prada подарит вторую жизнь дому моды Versacе
Поглощение дома моды более успешным конкурентом пойдет Versace только на пользу, сказал в разговоре с НСН стилист Александр Белов.
Prada сохранит все лучшее в Versace и даст бренду вторую жизнь, объяснил в интервью НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.
Итальянский дом моды Prada договорился о покупке Versace у холдинга Capri Holdings, сообщили стороны сделки. Стоимость актива оценили почти в $1,4 млрд. По итогам слияния образовался fashion-конгломерат стоимостью в $6,6 млрд. Помимо активов, новые владельцы получили и долги, но российский стилист уверен, что выгода от сделки перевешивает все минусы.
«Я думаю, что дом Prada сейчас более преуспевающий, чем дом моды Versace, но эта покупка может быть довольно выгодной, так как, в свою очередь, дом Versace имеет огромную историю», — отметил Белов.
Собеседник НСН уверен, что поглощение поможет вернуть популярность Versace, так как компания несколько отстала от модных трендов.
«Некоторым людям немножко поднадоела Versace. Эти вызывающие яркие принты, которые ассоциируются с чем-то ярким, не совсем носибельным или даже вульгарным. Prada в состоянии привнести нотку современности в это. Хороший креативный директор, возможно, способен дать вторую жизнь дому Versace», — заявил стилист.
Он подчеркнул, что, при этом, итальянский дом моды сможет сохранить все лучшее, что было у бренда до продажи.
«У каждого дома моды своя ДНК. У Louis Vuitton она более благородная, скромная, у Versace всегда наоборот — всегда была яркая, вызывающая. Но всё-таки ДНК — это одно, а то, что хочется носить людям — это другое. Я думаю, что Prada сможет найти какую-то концепцию для Versace, которая будет одновременно отвечать современным нормам дизайна и сохранит в гармонии традиции дома моды», — рассказал Белов.
Ранее эксперт моды Владислав Лисовец рассказал в беседе с НСН, что одежда дизайнера Гоши Рубчинского будет очень востребована на российском рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Войска Франции планируют операции против России
- «Ни за что»: Лавров назвал невозможным возвращение Украины к границам 1991 года
- ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики
- Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию
- ЕС увеличит военную помощь Украине до 23 млрд евро
- Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
- Лавров: Не входящие в БРИКС страны получат доступ к его платежным платформам
- Киркоров назвал Баскова своим братом
- Юрист рассказал, какие СМС нельзя хранить в телефоне
- Лавров призвал не обольщаться контактами Москвы и Вашингтона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru