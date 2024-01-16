Российский манекенщик из деревни Евгений Иванов стал моделью на показе Prada
Российский манекенщик Евгений Иванов стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом сообщил дизайнер и продюсер Артем Кривда в своем Telegram-канале.
Он показал снимок, на котором Иванов дефилирует в объемной белой куртке, синей водолазке, серых брюках с зеленым ремнем и черных лакированных туфлях. Кривда отметил, что Иванов родом из деревни Шумиха, и поздравил его и международное модельное агентство TANN Model Management.
Ранее стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова в пресс-центре НСН рассказала о главных трендах в макияже, среди которых – яркие глаза «латте» и влажные губы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз начал аудит предоставленного Украине вооружения
- Эколог: Город в Исландии рискует повторить судьбу древнеримских Помпей
- В Эстонии россиянина задержали по подозрению в работе на спецслужбы РФ
- Сериалы «Наследники» и «Медведь» стали лидерами по наградам на премии «Эмми»
- Эстония прекратит финансирование образования на русском языке
- Десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде
- Каллас: У ЕС есть три-пять лет на подготовку к конфликту с Россией
- Назван минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве
- «Желаем здоровья и сил»: В Креме не захотели комментировать здоровье Набиуллиной
- Калужский губернатор выступил против бесконтрольного привлечения мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru