Российский манекенщик из деревни Евгений Иванов стал моделью на показе Prada

Российский манекенщик Евгений Иванов стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом сообщил дизайнер и продюсер Артем Кривда в своем Telegram-канале.

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Он показал снимок, на котором Иванов дефилирует в объемной белой куртке, синей водолазке, серых брюках с зеленым ремнем и черных лакированных туфлях. Кривда отметил, что Иванов родом из деревни Шумиха, и поздравил его и международное модельное агентство TANN Model Management.

Ранее стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова в пресс-центре НСН рассказала о главных трендах в макияже, среди которых – яркие глаза «латте» и влажные губы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дизайнер Артем Кривда / t.me/artemkrivda
ТЕГИ:ОдеждаМода

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