Российский манекенщик из деревни Евгений Иванов стал моделью на показе Prada

Он показал снимок, на котором Иванов дефилирует в объемной белой куртке, синей водолазке, серых брюках с зеленым ремнем и черных лакированных туфлях. Кривда отметил, что Иванов родом из деревни Шумиха, и поздравил его и международное модельное агентство TANN Model Management.

Ранее стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова в пресс-центре НСН рассказала о главных трендах в макияже, среди которых – яркие глаза «латте» и влажные губы, передает «Радиоточка НСН».

