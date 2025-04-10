«Просто и по-русски»: Лисовец объяснил, как дизайнер Рубчинский стал кумиром
Гоша Рубчинский прославился тем, что ввел тренд на простую, но хорошо скроенную одежду, которая брутально сидит на мужчинах и модно на женщинах, заявил НСН Владислав Лисовец.
Одежда дизайнера Гоши Рубчинского будет очень востребована на российском рынке, как как отечественные бренды сейчас в тренде, а его коллекции стали олицетворением такого русского и советского духа. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
Российский дизайнер Гоша Рубчинский, недавно прекративший сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом, впервые с 2018 года выпустил коллекцию одежды под своим брендом. Новую коллекцию будут продавать в премиальном разделе одного из российских маркетплейсов. Лисовец отметил, Рубчинского очень любят в России.
«Что бы ни делал Гоша, это все равно будет хорошо продаваться, потому что он все-таки кумир молодежи. Молодежь сама стала простой и простая одежда очень востребована. Его давно не было на рынке и мне кажется, что по нему уже соскучились. Россия сегодня в целом лишена мировых имен, а Гоша Рубчинский – это уже мировой бренд. Мне кажется, его с удовольствием будут покупать молодые люди и не только, потому что это олицетворение российского, чуть-чуть советского и русского в том числе. Поэтому сейчас при развитии патриотизма для него самое время. Гоша стал популярным, потому что ввел в тренд вот такую вот незамысловатую, простую, но очень хорошо скроенную одежду, которая очень брутально смотрится на парнях и очень модно на девушках», - рассказал он.
Ранее блогер Алексей Жидковский рассказал корреспонденту НСН, что на российской неделе моды поддерживал дизайнеров Александра Рогова и Дмитрия Логинова, а сам любит бренды Sencellerie и «Черным Черно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru