«Что бы ни делал Гоша, это все равно будет хорошо продаваться, потому что он все-таки кумир молодежи. Молодежь сама стала простой и простая одежда очень востребована. Его давно не было на рынке и мне кажется, что по нему уже соскучились. Россия сегодня в целом лишена мировых имен, а Гоша Рубчинский – это уже мировой бренд. Мне кажется, его с удовольствием будут покупать молодые люди и не только, потому что это олицетворение российского, чуть-чуть советского и русского в том числе. Поэтому сейчас при развитии патриотизма для него самое время. Гоша стал популярным, потому что ввел в тренд вот такую вот незамысловатую, простую, но очень хорошо скроенную одежду, которая очень брутально смотрится на парнях и очень модно на девушках», - рассказал он.

Ранее блогер Алексей Жидковский рассказал корреспонденту НСН, что на российской неделе моды поддерживал дизайнеров Александра Рогова и Дмитрия Логинова, а сам любит бренды Sencellerie и «Черным Черно».

