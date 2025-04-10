Prada купила Versace за 1,4 млрд долларов
Производитель люксовых брендов одежды Capri Holdings Ltd. сообщила о заключении окончательного соглашения о покупке домом моды Prada итальянской марки Versace.
Сумма сделки составила около $1,4 млрд, сообщили в пресс-релизе компании. Покупка будет завершена во второй половине текущего года.
О возможной крупной сделке на модном рынке Европы стало известно в январе. Бренд Versace был основан в 1978 году дизайнером Джанни Версаче. В 1997 году он был убит в США на пороге своего дома в Майами-Бич. После этого управление компанией перешло к его сестре Донателле, а в 2018 году она продала бизнес американской компании Michael Kors (сейчас — Capri). Вместе с тем Донателла Версаче продолжает быть главным дизайнером Versace.
Международный эксперт по стилю Александр Белов в разговоре с НСН допустил, что продажа бренда Versace, который сегодня не пользуется большим спросом у покупателей, станет первым шагом к его успешному обновлению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru