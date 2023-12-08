Двойники покинувших Россию звезд заявили, что вынуждены менять внешность

Представители индустрии пожаловались на то, что их перестали заказывать для выступлений на корпоративах. Например, двойник Аллы Пугачевой Марк рассказал, что изображает певицу почти 25 лет. По его словам, спрос на двойников Пугачевой сильно упал, но есть еще менее популярные артисты, например, украинская певица Светлана Лобода

«Лободу я не видел уже около двух лет, — отметил Марк.

По словам организатора праздников Александра Кудинова, сейчас приходится менять форматы выступлений артистов и быть более осторожными с плей-листами клиентов.

Ранее музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер в пресс-центре НСН рассказал о возросшей популярности трибьют шоу.

