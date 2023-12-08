Двойники покинувших Россию звезд заявили, что вынуждены менять внешность
Артисты-двойники российских звезд, покинувших страну и неодобрительно высказывавшихся про СВО, столкнулись с проблемами, передает RT.
Представители индустрии пожаловались на то, что их перестали заказывать для выступлений на корпоративах. Например, двойник Аллы Пугачевой Марк рассказал, что изображает певицу почти 25 лет. По его словам, спрос на двойников Пугачевой сильно упал, но есть еще менее популярные артисты, например, украинская певица Светлана Лобода
«Лободу я не видел уже около двух лет, — отметил Марк.
По словам организатора праздников Александра Кудинова, сейчас приходится менять форматы выступлений артистов и быть более осторожными с плей-листами клиентов.
Ранее музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер в пресс-центре НСН рассказал о возросшей популярности трибьют шоу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Грузчики» и Владимир Гарцунов победили на кинофестивале в Бразилии
- ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% российских граждан
- Путин объявил об участии в президентских выборах
- Термин «режим кризиса» выбрали словом года в Германии
- Рогов: Зеленский сам утверждает списки на ликвидацию оппонентов
- Двойники покинувших Россию звезд заявили, что вынуждены менять внешность
- В Армении подтвердили готовность провести обмен пленными с Азербайджаном
- Путин поздравил россиян с наступающим 9 декабря Днем героев Отечества
- Великобритания расширила антибелорусский санкционный список
- Туроператоры назвали Италию самым популярным европейским направлением на Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru