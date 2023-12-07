«Шесть часов музыки!»: «НАШЕ Радио» о концерте к 25-летию радиостанции

Программный директор "НАШЕго Радио" Игорь Паньков заявил НСН, что большой шестичасовой концерт на ЦСКА Арене 9 декабря будет полон сюрпризов, поэтому опаздывать не стоит.

Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков заявил в эфире НСН, что юбилейный концерт в честь 25-летия радиостанции на ЦСКА Арене 9 декабря продлится целых шесть часов, а зрителей помимо музыки будут ждать трогательные сюрпризы.

По его словам, главная фишка концерта-праздника – это полноценные выступления групп, а не короткие сеты по 3-4 песни, как бывает на «сборных солянках».

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«Каждая из заявленных на афише групп будет играть по 50-55 минут. Выступления будут состоять из самых ротируемых «НАШим Радио» песен артистов. Оркестр «Глобалис» записал в уникальной аналоговой студии «Vintage Records» пятиминутное интро, и именно с него начнется вечер. А перед этим, пока зрители будут собираться в зале, будут транслироваться поздравления от НАШИх музыкантов, актеров, друзей. Первой из рок-групп выступят The Hatters, потом «Чиж & Co», LUMEN, затем «Пикник» и закрывает концерт группа «ЧАЙФ», их выступление продлится чуть больше часа», - сказал Паньков.

Он также заинтриговал тем, что гостей концерта ждут сюрпризы, и даже не один.

«Помимо музыки, на сцене будут все действующие ведущие «НАШЕго Радио», будут приглашенные ведущие, которые в разное время работали на радиостанции. Мы готовим еще несколько трогательных сюрпризов, воспоминаний, которые будут транслироваться на экранах. Надеемся, что зрители оценят их по достоинству. Также планируется очень трогательный интерактив с залом», - пообещал программный директор радиостанции.

Кроме того, в фойе гостей будет ждать еще один сюрприз – аналог студии радиостанции.

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«У нас будет импровизированная выездная студия «НАШЕго Радио», в эфир из нее выходить не будут, но мы попытаемся максимально воспроизвести то, что у нас находится в настоящей студии. Начиная с 16:00 и до начала концерта в этой зоне все ведущие «НАШЕго Радио» будут фотографироваться со всеми желающими», - заявил Паньков.

Собеседник НСН призвал зрителей не опаздывать, так как концерт начнется ровно в 17:00.

«Концерт начнется без задержки ровно в 17:00, просим всех приезжать заранее. В 15:30 откроем двери. Ровно в 23:00 концерт должен завершиться. Это крытая площадка, все путают ее с футбольной ВЭБ Ареной, будет гардероб, доступны еда, напитки, но алкоголя не будет», - предупредил Паньков.

Уверены, что для создания атмосферы праздника алкоголь и не понадобится, ведь и без него 9 декабря на ЦСКА Арене заготовлено очень много интересного. Не пропустите!

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ФОТО: РИА Новости
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