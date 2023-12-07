«Шесть часов музыки!»: «НАШЕ Радио» о концерте к 25-летию радиостанции

«Каждая из заявленных на афише групп будет играть по 50-55 минут. Выступления будут состоять из самых ротируемых «НАШим Радио» песен артистов. Оркестр «Глобалис» записал в уникальной аналоговой студии «Vintage Records» пятиминутное интро, и именно с него начнется вечер. А перед этим, пока зрители будут собираться в зале, будут транслироваться поздравления от НАШИх музыкантов, актеров, друзей. Первой из рок-групп выступят The Hatters, потом «Чиж & Co», LUMEN, затем «Пикник» и закрывает концерт группа «ЧАЙФ», их выступление продлится чуть больше часа», - сказал Паньков.

Он также заинтриговал тем, что гостей концерта ждут сюрпризы, и даже не один.

«Помимо музыки, на сцене будут все действующие ведущие «НАШЕго Радио», будут приглашенные ведущие, которые в разное время работали на радиостанции. Мы готовим еще несколько трогательных сюрпризов, воспоминаний, которые будут транслироваться на экранах. Надеемся, что зрители оценят их по достоинству. Также планируется очень трогательный интерактив с залом», - пообещал программный директор радиостанции.

Кроме того, в фойе гостей будет ждать еще один сюрприз – аналог студии радиостанции.