США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске

Министерство финансов США временно разрешило операции, которые обычно запрещены антироссийскими санкциями, если они необходимы для организации встречи президентов России и США в Аляске.

Как следует из опубликованной лицензии, послабления касаются ограничений, введенных в рамках санкций за «вредоносную иностранную деятельность» и по линии Украины/России, отмечает RT.

Разрешение действует до 00:01 по восточному времени 20 августа 2025 года (07:01 мск).

Оно распространяется на все обычные и необходимые действия, связанные с участием или поддержкой переговоров между правительствами двух стран, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
