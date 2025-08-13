США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске
Министерство финансов США временно разрешило операции, которые обычно запрещены антироссийскими санкциями, если они необходимы для организации встречи президентов России и США в Аляске.
Как следует из опубликованной лицензии, послабления касаются ограничений, введенных в рамках санкций за «вредоносную иностранную деятельность» и по линии Украины/России, отмечает RT.
Разрешение действует до 00:01 по восточному времени 20 августа 2025 года (07:01 мск).
Оно распространяется на все обычные и необходимые действия, связанные с участием или поддержкой переговоров между правительствами двух стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине
- США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске
- Орбан: Украина потерпела поражение и не будет сама определять свое будущее
- Аналитики не ждут снятия санкций после переговоров Путина и Трампа
- Продюсер предложил оплатить приезд Пэрис Джексон на «Интервидение» ради пиара
- Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску
- «До трех не ждем»: Омбудсмен Волынец призвала мужчин жениться после первой близости
- Психолог объяснила, почему некоторые женщины боятся быть красивыми
- СМИ: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями
- В отрасли не поддержали введение медосмотра водителей такси под камеру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru