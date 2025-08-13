США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске

Министерство финансов США временно разрешило операции, которые обычно запрещены антироссийскими санкциями, если они необходимы для организации встречи президентов России и США в Аляске.

Как следует из опубликованной лицензии, послабления касаются ограничений, введенных в рамках санкций за «вредоносную иностранную деятельность» и по линии Украины/России, отмечает RT.