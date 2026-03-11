Развожаев: В Севастополе сбили девять воздушных целей

Атаку ВСУ отражают в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Уже сбито 9 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента», - написал он в Telegram-канале.

На фоне атаки в Севастополе зафиксированы повреждения. Так, в районе ТСН СТ «Гранат» загорелись склад стройматериалов и частный дом.

При этом в СТ «Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2» и «Ямал» повреждены несколько домов и машин. Кроме того, в районе Монастырского шоссе из-за осколков воздушных целей получили повреждения ряд частных домов и авто.

Ранее Развожаев отчитался об уничтожении пяти воздушных целей в Севастополе, предварительно, гражданские объекты не пострадали, пишет 360.ru.

