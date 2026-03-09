Украина призвала не допускать Россию на Венецианскую биеналле

В ведомствах не понимают, почему эта позиция поменялась. Министерства указали, что «недопуск России к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избегания политизации».

Минкульт Италии заявил, что организаторы биеналле приняли решение самостоятельно вопреки противодействию правительства страны.

Россия примет участие в Венецианской биеннале современного искусства после трехлетнего перерыва. Участие подтвердил уполномоченный по международным культурным обменам Михаил Швыдкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

