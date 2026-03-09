Украина призвала не допускать Россию на Венецианскую биеналле
МИД и Минкульт Украины призвали организаторов Венецианской биеналле пересмотреть решение об участии России в мероприятии, сообщает «Газета.ру».
В ведомствах не понимают, почему эта позиция поменялась. Министерства указали, что «недопуск России к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избегания политизации».
Минкульт Италии заявил, что организаторы биеналле приняли решение самостоятельно вопреки противодействию правительства страны.
Россия примет участие в Венецианской биеннале современного искусства после трехлетнего перерыва. Участие подтвердил уполномоченный по международным культурным обменам Михаил Швыдкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
