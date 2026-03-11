Роскомнадзор заблокировал 25 тысяч запрещенных материалов в соцсетях
Роскомнадзор с начала года заблокировал в социальных сетях свыше 25 тысяч материалов с запрещенной информацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«За два месяца 2026 года было заблокировано более 25 тысяч запрещенных материалов», - отметили в федеральной службе.
Чаще всего в соцсетях обнаруживали ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), средства обхода блокировки, выявляли вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и продажу алкоголя.
Ранее администрация мессенджера Telegram заблокировала 187 тысяч групп и каналов с контентом, нарушающим правила платформы, пишет 360.ru.
