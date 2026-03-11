В Казани загорелся склад на площади 3 тысячи «квадратов»
11 марта 202607:35
Складское помещение загорелось в Казани. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Татарстану.
Пожар произошел в здании, где расположено производство косметики и парфюмерии. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров.
«20 человек вышли самостоятельно до прибытия пожарных подразделений», - отметили в МЧС.
К ликвидации ЧП привлекли 84 специалиста и 25 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в Краснодаре произошел крупный пожар на складе, его площадь составила 2,5 тысячи кв. м, пишет 360.ru.
