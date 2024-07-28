Фильм «Дэдпул и Росомаха» собрал $438 млн за первые выходные

К концу дебютного уикенда супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» собрал $438 миллионов, пишет портал Variety.

Рэйф Файнс и Аарон Тейлор-Джонсон сыграют в продолжении «28 недель спустя»

Из них $205 миллионов пришлось на американский кинопрокат. Это новый рекорд премьерной недели для фильмов с рейтингом R.

В рейтинге самых кассовых релизов 2024 года «Дэдпул и Росомаха» занимает восьмое место.

Тизер «Дэдпулп и Росомахи» стал самым просматриваемым за первые 24 часа после релиза. С 11 по 12 февраля 2024 года его посмотрели 365 млн раз, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Кадр из фильма
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