Фильм «Дэдпул и Росомаха» собрал $438 млн за первые выходные
28 июля 202420:59
К концу дебютного уикенда супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» собрал $438 миллионов, пишет портал Variety.
Из них $205 миллионов пришлось на американский кинопрокат. Это новый рекорд премьерной недели для фильмов с рейтингом R.
В рейтинге самых кассовых релизов 2024 года «Дэдпул и Росомаха» занимает восьмое место.
Тизер «Дэдпулп и Росомахи» стал самым просматриваемым за первые 24 часа после релиза. С 11 по 12 февраля 2024 года его посмотрели 365 млн раз, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru