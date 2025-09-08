«Духи, видео и нейросеть»: Театр Пушкина представил вольную версию «Бури» Шекспира
Классический Шекспир прямо в спектакле вступает в конфликт с версией режиссера Рощина, сказал в эфире НСН Евгений Писарев, а Александра Урсуляк рассказала о духах и отмене хэппи-энда.
Театр Пушкина открыл новый сезон, представив 8 сентября закрытую премьера спектакля «Буря» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, на которой побывал спецкор НСН. Художественный руководитель театра Евгений Писарев и актриса Александра Урсуляк объяснили, насколько далеко от классики ушла постановка режиссера Николая Рощина.
«"Буря" — самое загадочное произведение Шекспира. Это считается последней его пьесой, пьесой-завещанием. Но Николай Рощин - режиссер в этом смысле очень оригинальный, свободный, поэтому внутри этой "Бури" два спектакля. Один довольно классический по произведению Шекспира, а второй – это вольная, сегодняшняя интерпретация Рощина. Они вступают в конфликт друг с другом. Это сложный спектакль, в нем используется много видео. Более того, в этом спектакле активно используется искусственный интеллект, что тоже потребовало дополнительного времени. Мы не были технически готовы в мае или как потом планировалось в июне показать это зрителю, но за лето мы все доработали», - отметил Писарев.
Со совей стороны Урсуляк, сыгравшая в «Буре» духа воздуха Ариэль, рассказала о метафизической составляющей спектакля.
«В нашей жизни помимо событий, которые с нами происходят, есть еще какие-то высшие силы, иногда метафизические, иногда судьба или, возможно, духи. Может быть, наши поступки порождают этих духов. Мне была доверена роль духа воздуха Ариэль, который влияет на историю, происходящую в "Буре". Этот спектакль пытается осмыслить человеческую природу. Сильно на классический спектакль не рассчитывайте, даже первый акт. На первой читке, когда я увидела, что есть еще продолжение, второй вариант, то внутренне очень обрадовалась, потому что, мне кажется, сейчас по-другому невозможно. Сама пьеса Шекспира "Буря" кончается хэппи-эндом, но разве нам, современным людям этого достаточно для осмысления? Конечно, нет. Поэтому режиссер придумал очень классный ход, мы попробуем показать вам реальность». – пообещала актриса.
Ранее стало известно, что освободившийся по УДО актер Михаил Ефремов вошел в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова, а в феврале планируется спектакль с его участием «Без свидетелей». Театральный критик Ольга Галахова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала мнение, что на спектакле с Ефремовым будет аншлаг.
