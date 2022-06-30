«Другое лицо»: Режиссер Герасимов не увидел драмы в смене худрука «Гоголь-центра»

«Яковлев достаточно известен театральной публике с точки зрения культуры, кассового и зрительского успеха. У него спектакли идут в разных театрах, в Малом театре, что очень показательно. Я знаю, что все актеры разных театров, где он делал постановки, очень довольны им. Он еще и по-настоящему "актерский" режиссер. Я смотрел не так давно спектакль "Лес" в Театре Сатиры, который сделан с уважением к классике, но удивительно современный, как с точки зрения режиссуры, так и игры актеров. Сейчас идут очень интересные и репетиции в Ленкоме. Что там будет, мы посмотрим, но то что он достоин стать художественным руководителем, - вне всякого сомнения», - сказал Герасимов.

При этом он не согласился с «концом» «Гоголь-центра», о котором заявил Серебренников, отметив, что у театра просто будет другое лицо.

«С точки зрения культуры и разных демократических веяний у нас каждый в городе может выбрать спектакль по душе, по настроению, по отношению к литературе, более классическому или более современному театральному искусству. Каждый театр имел свое лицо, у Серебренникова было свое, ну вот теперь, вероятнее всего, лицо будет яковлевское», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

28 марта Хамовнический суд Москвы отменил условный приговор Кириллу Серебренникову по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях, а также снял с него судимость. Буквально на следующий день режиссер покинул Россию.