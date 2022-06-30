Серебренников объявил о закрытии «Гоголь-центра»
Режиссер Кирилл Серебренников заявил о закрытии «Гоголь-центра».
«Гоголь центр закрыт. Все. Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль "Берегите ваши лица" по поэзии Андрея Вознесенского. Тогда в Театре на Таганке спектакль прошёл три раза и был сразу закрыт властью», — написал Серебренников в своем Telegram-канале.
По словам режиссера, учреждение закрыли за «позицию, честность, попытку свободы». Серебренников подчеркнул, что власти закрывают «живой театр» с мировым именем, постоянными аншлагами и уникальным репертуаром.
«С точки зрения искусства это не просто вредительство - это убийство», — заключил режиссер.
Ранее стало известно о смене руководства «Гоголь-центра», напоминает РИА ФАН. Пост директора Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя займет Александр Бочарников, худруком станет режиссер Антон Яковлев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- «Рано радуется»: Володин оценил слова Столтенберга о расширении НАТО
- Госдума приняла закон о конфискации авто за выброс мусора в неположенном месте
- Серебренников объявил о закрытии «Гоголь-центра»
- Россиянам стало недоступно скачивание WhatsApp для ПК
- Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин
- СМИ сообщили о сокращении работающих кинозалов в России на треть
- СМИ: Генпрокуратура России начала проверки «резиновых квартир»
- Украинский эксперт заявил, что Евросоюз бросил Литву в ситуации с транзитом в Калининград
- Посол ЛНР: Союзные силы взяли под контроль НПЗ в Лисичанске
- Премьер Болгарии заявил, что не принимал решение о высылке российских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru