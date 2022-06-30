Серебренников объявил о закрытии «Гоголь-центра»

«Гоголь центр закрыт. Все. Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль "Берегите ваши лица" по поэзии Андрея Вознесенского. Тогда в Театре на Таганке спектакль прошёл три раза и был сразу закрыт властью», — написал Серебренников в своем Telegram-канале.

По словам режиссера, учреждение закрыли за «позицию, честность, попытку свободы». Серебренников подчеркнул, что власти закрывают «живой театр» с мировым именем, постоянными аншлагами и уникальным репертуаром.

«С точки зрения искусства это не просто вредительство - это убийство», — заключил режиссер.

Ранее стало известно о смене руководства «Гоголь-центра», напоминает РИА ФАН. Пост директора Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя займет Александр Бочарников, худруком станет режиссер Антон Яковлев.

