Новым худруком «Гоголь-центра» стал Антон Яковлев

Новый художественным руководителем театра «Гоголь-центр» стал режиссер Антон Яковлев. Такое решение принял столичный департамент культуры.

Алексей Агранович одновременно снят с этого поста.

На пост директора театра назначен Александр Бочарников - эксгендиректор Новосибирской филармонии.

Также департамент культуры сменил еще несколько руководителей столичных учреждений культуры. Так должность худрука Московского театра "Школа современной пьесы" займет режиссер Дмитрий Астрахан, должность директора Московского театра «Современник» - Юрий Кравец, а творческую составляющую театра будет определять худсовет.



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