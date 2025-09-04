Друг Михаила Ефремова раскрыл имя его театральной партнерши

По его словам, Ефремов является художником и большим артистом, который занимается своим делом. Горевой также отметил, что руководить процессом будет большой мастер.



«Насколько я знаю, партнерша Михаила Олеговича будет Анна Михалкова — большущая русская актриса. Так что очень все хорошо, мне все это очень нравится. Я этого очень жду. И давайте пожелаем Михаилу Олеговичу сил, а уж таланта ему не занимать» , — поделился Горевой с NEWS.ru.



Ефремов официально вошел в труппу «Мастерской “12” Никиты Михалкова». Его представил творческому коллективу художественный руководитель театра и режиссер Никита Михалков. Первый спектакль с участием нового актера пройдет в феврале 2026 года, уточнили в пресс-службе театра.



Ранее Михалков отметил, кому на пользу пойдет участие Ефремова в его театре, напоминает НСН.

