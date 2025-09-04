Ефремов официально стал актером «Мастерской «12» Михалкова
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов вошёл в труппу «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Как сообщает пресс-служба театра, его официально представили коллективу.
На сборе труппы худрук театра, народный артист РСФСР, режиссёр Никита Михалков отметил, что Ефремов, «переживший несколько тяжёлых лет своей жизни», сумел переосмыслить многие вещи.
«В то же время... не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа в нашем театре принесёт пользу и нам, и ему», - подчеркнул он.
Также в театре указали, что в феврале 2026 года планируется премьера спектакля «Без свидетелей», в котором Ефремов сыграет вместе с Анной Михалковой.
Ранее музыкант и режиссёр Гарик Сукачев выразил уверенность в том, что отсидевший срок за смертельное ДТП Ефремов сможет вновь стать востребованным актёром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
