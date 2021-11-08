Драма против «дрючек»: Оксимирону придется вытащить хип-хоп из болота попсы
Рэпер не выпускал новых альбомов шесть лет, за это время хип-хоп сцена очень изменилась, и Оксимирон должен постараться вернуть хип-хопу первоначальный смысл, отметил критик Илья Легостаев.
Рэперу Оксимирону (Oxxxymiron, настоящее имя - Мирон Федоров) придется приложить усилия, чтобы вновь привлечь к себе фанатов после многолетнего молчания, предположил журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Оксимирон ранее в понедельник, 8 ноября выпустил третью за последнюю неделю песню под названием «Организация». Клип, посвященный некой запрещенной «нерукопожатной» организации, появился на YouTube-канале исполнителя. Предыдущий альбом исполнителя был выпущен в 2015 году.
«Все ждут альбома, потому что с тех пор, как был выпущен уже легендарный "Горгород", была какая-то тишина. Хотя всё, что происходило в его жизни, он объяснил в одном из своих треков, и если всё это правда, то, конечно, человеку можно во многом посочувствовать. Судя по всему, готовится довольно драматичная пластинка, которая вполне в духе Оксимирона, наверное, этого от него и ждут. Другое дело, насколько всё это своевременно, потому что за это время в хип-хопе случились некоторые перемены. Сейчас это предельно коммерциализированный жанр, в нем процветают артисты вроде Моргенштерна, которые занимают не столько стихами, как это делает Оксимирон, сколько расставлением умелых крючков, которые цепляют публику своими мелодическими ходами, крепкими словами и всем, чем угодно. Сможет ли с этим достойно соперничать Оксимирон, не совсем ясно. Нужно ли ему с этим соперничать? Скорее всего, нет. Как он будет выстраивать свою дальнейшую карьеру вне зависимости от того, что происходит сейчас в хип-хопе – большой вопрос. Но это всё довольно интересно, поэтому, видимо, стоит дождаться альбома и посмотреть, что будет дальше», - предположил критик.
По словам Легостаева, отсутствие сильной музыкальной составляющей в треках рэпера является отличительной чертой его творчества, однако это может сыграть и против него.
«Для Оксимирона главное – это лирика, это его фирменный ход. Музыкальная часть здесь, конечно, имеет большое значение, потому что хиты остаются хитами, но прежде всего он проговаривает мысль от начала до конца. Он не занимается классическими куплетами и припевами, это скорее декламация, немного другой жанр. То, что публика это замечает, как раз говорит о том, что за это время хип-хоп стал предельно похож на поп-музыку за всеми этими своими штучками-дрючками. Наверное, на этом фоне Оксимирону придется еще раз убедить всех в том, что есть вещи, быть может, более интересные», - резюмировал музыкальный журналист.
Ранее в соцсетях появился фрагмент нового фильма Кирилла Серебренникова под рабочим названием «Жена Чайковского», одну из ролей в котором сыграл Оксимирон.
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