Школьников в Астрахани заставили проходить тесты об отношении к суициду
В астраханской школе учеников подвергли анкетированию с вопросами о суициде, не уведомив их родителей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как выяснилось, тест состоит из 29 пунктов. Школьники должны были ответить, считают ли они, что «смерть является искуплением грехов», и согласны ли с утверждением, что «только зрелый человек может принять решение уйти из жизни». Примечательно, что ранее родители давали согласие на другое тестирование — на определение психотипов детей, и не были осведомлены о содержании данной анкеты.
По информации администрации школы, вопросник был спущен вышестоящими инстанциями и используется в российских школах уже несколько лет, а его разработчиком не является профессиональный психолог.
Инцидент вызвал резкую критику со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова, сообщает «Газета.ру». Он назвал инициативу «дикой» и потребовал от руководства региона провести расследование и наказать виновных. Парламентарий отметил, что подобные методы дискредитируют систему образования.
«Если бы моему ребенку такое предложили с такими вопросами, я бы скандал поднял», — отметил Милонов.
