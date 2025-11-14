ФИФА номинировала игрока ЦСКА Алеррандро на премию Пушкаша за самый красивый гол
Нападающий московского ЦСКА Алеррандро претендует на получение престижной футбольной награды, сообщает «Спорт-Экспресс».
Международная федерация футбола (ФИФА) включила его гол в список номинантов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Речь идет о мяче, забитом 19 августа 2024 года в матче против бразильского «РБ Брагантино».
Примечательно, что на тот момент футболист выступал за «Виторию», а в ЦСКА перешел в феврале 2025 года. В текущем сезоне на счету Алеррандро 18 матчей во всех турнирах, где он отличился двумя забитыми голами и двумя голевыми передачами.
Ранее ФИФА назвала претендентов на награду лучшему игроку 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
