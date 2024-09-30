Константин Хабенский может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме

Актер, народный артист России Константин Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом рассказал режиссер, народный артист РФ Сергей Снежкин в эфире телеканала «78».

Как отметил кинодеятель, он работает над байопиком о Жириновском. В многосерийный фильм войдет восемь эпизодов, которые рассказывают о политике от детства до президентских выборов, на которых он едва не одержал победу.

«Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актера. Например, сейчас я параллельно пишу, уже написал, уже принят сценарий "Жириновского". На Хабенского, естественно», — поделился Снежкин.

По словам режиссера, для такой работы необходим «актерский уровень, актерское качество». Как отметил Снежкин, Хабенский «вошел в тот возраст, когда он уже может это делать».

Кроме того, режиссер отметил, что не был лично знаком с Владимиром Жириновским, поэтому ему «легче».

Между тем актер Никита Кологривый рассказал, что согласился сыграть основателя ЛДПР в фильме «Жириновский. Взлет», пишет Ura.ru.

