Мультфильм «Моана-2» собрал $54 миллиона в первый день премьеры
28 ноября 202417:53
Мультфильм «Моана-2» заработал $54 миллиона в первый день премьеры, сообщает портал kanobu.ru.
Анимационная лента вышла в общемировой прокат в среду, 27 ноября. При этом, критики раскритиковали вторую часть франшизы за предсказуемый сюжет и слабую проработку характеров персонажей. К плюсам отнесли визуальную составляющую и юмор.
Ранее режиссер «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мультфильм «Моана-2» собрал $54 миллиона в первый день премьеры
- Грузия замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
- Конституционный суд Молдавии утвердил переизбрание Санду на пост президента
- Путин: Жизнь Трампа до сих пор не в безопасности
- Вторая ракетка мира Свёнтек отстранена на месяц за тот же допинг, что у Валиевой
- Путин: У России нет никаких отношений с руководством Грузии
- СМИ: Николь Кидман впервые за 23 года сыграет в хорроре
- Путин извинился перед Меркель за то, что напугал ее своей собакой на переговорах
- Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА
- Путин: Беспилотники в России могут выделить в отдельный вид войск
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru