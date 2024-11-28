Мультфильм «Моана-2» собрал $54 миллиона в первый день премьеры

Мультфильм «Моана-2» заработал $54 миллиона в первый день премьеры, сообщает портал kanobu.ru.

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Анимационная лента вышла в общемировой прокат в среду, 27 ноября. При этом, критики раскритиковали вторую часть франшизы за предсказуемый сюжет и слабую проработку характеров персонажей. К плюсам отнесли визуальную составляющую и юмор.

Ранее режиссер «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео Youtube.com
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