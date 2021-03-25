Домогаров-младший поддержал отмену ограничений на массовые мероприятия

«Для меня, как для режиссера, который недавно выпустил кино, очень важно, чтобы ограничения снимали, особенно на походы в театры, кино, на концерты. Мне кажется, важно, чтобы люди уже вздохнули. Лично я уже устал сидеть дома, хоть я и занимался делом, монтировал кино, но все равно это было тяжело, особенно когда был пропускной режим, было волнительно, страшно, неприятно, что я не мог выйти куда-то, куда хочу. А сейчас наконец-то уже можно дышать, жить почти, как раньше, возвращаться в нормальный ритм. Так что для меня возможность отмены ограничений на массовые мероприятия – это положительная и правильная динамика», – прокомментировал он.

Ранее появились сообщения, допустимую заполняемость театральных залов увеличат с 50 до 75 процентов уже в грядущие выходные. В департаменте культуры Москвы заявили, что ждут соответствующего указа мэра.

Также Домогаров-младший в интервью НСН рассказал о своем фильме «Пальма», который вышел на набольшие экраны в России 18 марта.

