Домогаров-младший поддержал отмену ограничений на массовые мероприятия
Режиссер Александр Домогаров-младший в эфире НСН отметил, что россияне почти вернулись к нормальному ритму жизни.
Власти Москвы рассматривают возможность отмены ограничений на проведение всех массовых мероприятий ближе к концу апреля. В этом случае Парад Победы и «Бессмертный полк» состоятся в привычном очном формате.
Режиссер Александр Домогаров-младший в эфире НСН отметил, что россияне почти вернулись к нормальному ритму жизни.
«Для меня, как для режиссера, который недавно выпустил кино, очень важно, чтобы ограничения снимали, особенно на походы в театры, кино, на концерты. Мне кажется, важно, чтобы люди уже вздохнули. Лично я уже устал сидеть дома, хоть я и занимался делом, монтировал кино, но все равно это было тяжело, особенно когда был пропускной режим, было волнительно, страшно, неприятно, что я не мог выйти куда-то, куда хочу. А сейчас наконец-то уже можно дышать, жить почти, как раньше, возвращаться в нормальный ритм. Так что для меня возможность отмены ограничений на массовые мероприятия – это положительная и правильная динамика», – прокомментировал он.
Ранее появились сообщения, допустимую заполняемость театральных залов увеличат с 50 до 75 процентов уже в грядущие выходные. В департаменте культуры Москвы заявили, что ждут соответствующего указа мэра.
Также Домогаров-младший в интервью НСН рассказал о своем фильме «Пальма», который вышел на набольшие экраны в России 18 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
- Врачи предупредили об опасности резкого похудения
- Найдено тело бортмеханика, погибшего при крушении Ка-27
- В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о планах на переизбрание
- Власти КНДР: была испытана новая тактическая ракета
- Навальный заявил о «пытках бессонницей» в колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru