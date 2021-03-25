«Парад уродов». Директор Кунсткамеры оценил скандальную выставку с трупами

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки Гюнтера фон Хагенса Body Worlds («Миры тела»), открытой в Москве на ВДНХ, экспозиции которой состоят из человеческих тел и органов.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, директор Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Андрей Головнёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что существуют люди, которые интересуются такой эстетикой углубленного анатомического видения человека.

«Общественность не единогласна в выражении чувств и впечатлений. Есть отзывы восторженные, есть отзывы людей, которые не пришли на другие выставки, а пришли именно на эту, интересуясь зачем-то ожившими телами, покойниками, которые занимаются спортом. Есть люди, которые эстетически настроены на такое углубленное анатомическое видение человека и себя. Да, с определенных канонов это может показаться выходкой за пределом допустимого. Мне персонально неприятны подобные эксперименты и с этической, и с эстетической точек зрения. Но как антрополог и этнограф я представляю себе огромный диапазон вкусов разных людей и разных культур, поэтому допускаю, что эта выставка может быть не только обругана, но и востребована», - отметил он.