«Парад уродов». Директор Кунсткамеры оценил скандальную выставку с трупами
Директор Музея антропологии и этнографии РАН в эфире НСН признался, что даже ему неприятны такие эксперименты, но это не повод закрывать экспозицию.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки Гюнтера фон Хагенса Body Worlds («Миры тела»), открытой в Москве на ВДНХ, экспозиции которой состоят из человеческих тел и органов.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, директор Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Андрей Головнёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что существуют люди, которые интересуются такой эстетикой углубленного анатомического видения человека.
«Общественность не единогласна в выражении чувств и впечатлений. Есть отзывы восторженные, есть отзывы людей, которые не пришли на другие выставки, а пришли именно на эту, интересуясь зачем-то ожившими телами, покойниками, которые занимаются спортом. Есть люди, которые эстетически настроены на такое углубленное анатомическое видение человека и себя. Да, с определенных канонов это может показаться выходкой за пределом допустимого. Мне персонально неприятны подобные эксперименты и с этической, и с эстетической точек зрения. Но как антрополог и этнограф я представляю себе огромный диапазон вкусов разных людей и разных культур, поэтому допускаю, что эта выставка может быть не только обругана, но и востребована», - отметил он.
Поводом к проверке СК послужили публикации в СМИ с негативными комментариями на счет коммерческой выставки, которая, по мнению некоторых представителей общественности, «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».
Директор Кунсткамеры сравнил экспозицию, представленную в Музее антропологии и этнографии РАН, с выставкой Body Worlds, которую он назвал «анатомическим театром».
«В Кунсткамере, которой я руковожу, есть подобная коллекция Фредерика Рюйша и другие забальзамированные анатомические экспонаты, которые вызывают и острый интерес, и отвращение. Честно говоря, я сам большой противник такого "парада уродов". Мне бы хотелось заменить это "парадом народов". В народоведении больше жизнеутверждающего. Но я не собираюсь полностью закрывать эту экспозицию. Я хочу вернуть ее в лоно, в анатомический театр, где драматургически она расположена с теми настроениями и оттенками, которые были свойственны Рюйшеской эпохе. То есть воскресить галактику анатомии того времени вместе с повышенным интересом публики, которая в те времена с удовольствием наблюдала за сожжениями ведьм, казнями, анатомическими операциями. Выставка Гюнтера фон Хагенса – она в определенной степени анатомический театр – продолжение ренессансных и раннепросветительских канонов и мотивов», - добавил он.
Выставка Body Worlds открылась на ВДНХ в Москве 12 марта. В экспозиции представлены тела и органы человека, обработанные и сохраненные с помощью метода пластинации, который изобрел в 70-х годах германский анатом Гюнтер фон Хагенс. Организаторы называют выставку анатомической и научно-познавательной, заявляя, что свои тела доноры предоставили добровольно, дав согласие ещё при жизни.
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