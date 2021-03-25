«Не за границу, так в космос!». Домогаров-младший о возможностях для туристов
Режиссер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Паспортные данные предложили запрашивать при регистрации в соцсетях
Роскомнадзор предложил при регистрации в соцсетях запрашивать номер паспорта и адрес проживания.
Александр Домогаров-младший: «Я не очень понимаю, зачем эти данные нужны при регистрации в соцсетях. Как мы без этого обходились и куда эти сведения потом пойдут дальше? Очередной сбор данных россиян, я к этому как-то скептически настроен», – поделился с НСН своим мнением Александр Домогаров-младший.
Космический туризм появится в России уже в 2023 году
Россия планирует создать конкурентоспособный космический туризм ко второй половине 2023 года. Об этом сообщил гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.
Александр Домогаров-младший: «То есть если мы не сможем в ближайшее время поехать за границу отдыхать, то, может, хотя бы полетим в космос, посмотрим оттуда на наш земной шар? Это, по-моему, чудно. Всем любителям фантастики, я думаю, эта новость придется по душе», – отметил он в эфире НСН.
Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут отменить к маю
Власти Москвы рассматривают возможность отмены ограничений на проведение всех массовых мероприятий ближе к концу апреля. Снятие ограничений, в частности, позволит отметить День Победы в очном режиме.
Александр Домогаров-младший: «Для меня, как для режиссера, который недавно выпустил кино, очень важно, чтобы ограничения снимали, особенно на походы в театры, кино, на концерты. Мне кажется, важно, чтобы люди уже вздохнули. Лично я уже устал сидеть дома, хоть я и занимался делом, монтировал кино, но все равно это было тяжело, особенно когда был пропускной режим, было волнительно, страшно, неприятно, что я не мог выйти куда-то, куда хочу. А сейчас наконец-то уже можно дышать, жить почти, как раньше, возвращаться в нормальный ритм. Так что для меня возможность отмены ограничений на массовые мероприятия – это положительная и правильная динамика», – прокомментировал он для НСН.
«Властелин колец» вернется на большой экран
В апреле в российский прокат вновь выйдет знаменитая трилогия «Властелин колец». Вероятнее всего, речь идет об отреставрированных версиях с обновленной цветокоррекцией.
Александр Домогаров-младший: «Это прекрасная новость для меня, киномана, кинолюбителя, возможность вновь пойти в кинотеатры на один из лучших фильмов мира. Я не знаю, что там менять с цветокоррекцией, нужно ли это делать вообще. Самое главное, можно снова пойти на «Властелин колец», увидеть его на большом экране и с хорошим звуком. Я буду в первых рядах зрителей», – сказал режиссер в беседе с НСН.
В российский прокат вышел фильм «Пальма»
С 18 марта в российских кинотеатрах идет фильм «Пальма», режиссером которого выступил Александр Домогаров-младший. Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Фильм снят по мотивам реальной истории.
Александр Домогаров-младший: «Приходите всей семьей, история добрая, в ней есть важные для меня ценности, которые я старался передать и передаю, мне кажется, зрителям. Приходите, посмотрите, комментируйте в социальных сетях, пишите, я все читаю, мне очень интересно мнение зрителей», – пригласил слушателей НСН Александр Домогаров-младший.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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