«Не за границу, так в космос!». Домогаров-младший о возможностях для туристов

Александр Домогаров-младший: «Для меня, как для режиссера, который недавно выпустил кино, очень важно, чтобы ограничения снимали, особенно на походы в театры, кино, на концерты. Мне кажется, важно, чтобы люди уже вздохнули. Лично я уже устал сидеть дома, хоть я и занимался делом, монтировал кино, но все равно это было тяжело, особенно когда был пропускной режим, было волнительно, страшно, неприятно, что я не мог выйти куда-то, куда хочу. А сейчас наконец-то уже можно дышать, жить почти, как раньше, возвращаться в нормальный ритм. Так что для меня возможность отмены ограничений на массовые мероприятия – это положительная и правильная динамика», – прокомментировал он для НСН.

