Долина призналась, что всегда договаривается со своей совестью
Лариса Долина заявила, что вопрос совести никогда не был для нее проблемой, однако все люди иногда ошибаются, передает ее слова спецкор НСН.
Народная артистка России Лариса Долина сыграла адвоката в новом спектакле театра «Неформат» Михаила Барщевского под названием «Мечты Фемиды». Говоря о сделках с совестью своей героини, певица заявила, что всегда находит способ договориться с собственной совестью, а когда ошибается, то всегда извиняется, если нужно.
«Для меня вопрос совести никогда не стоял, так как я всегда с ней договаривалась. Я всегда жила по совести, это никогда не было проблемой. Все люди ошибаются. Даже если я где-то ошиблась, я всегда это увижу, услышу об этом, если нужно, извинюсь. Я никогда не стеснялась этого, хотя таких случаев у меня было не так уж и много», — цитирует ее слова спецкор НСН.
Она также указала на важность терпения и внутренней гармонии, так как без этого невозможно жить.
«Для меня договориться с собой — самый важный вопрос. Иначе как жить? Это ведь камень, который висит на человеке, разрастается внутри, становится булыжником. Как только человек находит способ, как сбросить этот камень, ему становится легче. У всех разные характеры, темпераменты. Я девять лет уже преподаю, ради чего мне нужно было научиться терпению, и я научилась. Это работа над собой, которая идет всю жизнь. Работа над своей головой, над своим сердцем, над своей совестью. Это ежесекундная работа», — добавила Долина.
Спектакль «Мечты Фемиды» состоит из двух связанных новелл о человеческих судьбах и внутренних конфликтах. В первой — медиамагнат Глеб, убеждённый, что всё имеет цену, встречает в своей машине 18‑летнюю Катю, впервые решившуюся на торговлю собой. Их разговор выходит за рамки сделки и меняет обоих. Во второй — судья Галина Михайловна Ёжикова, мать Кати, привыкшая контролировать всё вокруг, внезапно оказывается в ситуации, где от неё уже ничего не зависит. Теперь судьба её и дочери в руках другого человека. Публика сможет увидеть спектакль с 12 апреля.
Команда Михаила Барщевского представляла интересы Долиной в суде по делу о квартире в Хамовниках. В 2025 году вокруг певицы разгорелся скандал: более года она занимала квартиру, которую ранее продала за 112 миллионов рублей. В результате покупательница — Полина Лурье, воспитывающая двоих маленьких детей, — лишилась и жилья, и денег. Долина заявляла, что стала жертвой мошенников. Хотя предыдущие судебные инстанции вставали на сторону артистки, 16 декабря прошлого года Верховный суд вынес решение в пользу Лурье. 19 января певицу выселили из квартиры в Хамовниках, сейчас она проживает на съёмной жилплощади.
В марте Лариса Долина подала иск к мошенникам о возмещении 176 млн рублей, пишет "Радиоточка НСН".
