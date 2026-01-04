В Москве отменили юбилейный концерт Долиной

Выступление «Юбилей на бис» должно было состояться 6 марта. Билеты продавались около полугода, однако к концу декабря было реализовано только 15% от общего количества мест.

В настоящий момент организаторы ищут новую дату для проведения шоу, чтобы успеть заполнить зал. Мероприятие было запланировано в Московском международном Доме музыки.

Ранее продюсер Рудченко допустил отмену январского концерта Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

