В Москве отменили юбилейный концерт Долиной
4 января 202604:01
В Москве отменили юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной, сообщает kp.ru.
Выступление «Юбилей на бис» должно было состояться 6 марта. Билеты продавались около полугода, однако к концу декабря было реализовано только 15% от общего количества мест.
В настоящий момент организаторы ищут новую дату для проведения шоу, чтобы успеть заполнить зал. Мероприятие было запланировано в Московском международном Доме музыки.
Ранее продюсер Рудченко допустил отмену январского концерта Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
