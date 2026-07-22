СМИ: налоговая заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной

Сама сделка по покупке недвижимости в центре столицы за 112 млн рублей, состоялась в 2024 году. Позднее артистка заявила, что стала жертвой мошенников, которые под предлогом перевода сбережений на безопасные счета вынудили ее продать жилье и передать вырученные средства курьеру. Общий материальный ущерб в результате этих действий составил не менее 317 миллионов рублей.

В декабре судебные инстанции вынесли решение о выселении знаменитости из спорного помещения, однако ключи были переданы представителем Лурье лишь 19 января.

Два дня назад адвокат Лурье на фоне появившихся слухов сообщила, что Полина не продает бывшую квартиру Долиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

