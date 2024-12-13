Долина, Маликов и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»

Народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и исполнитель Владимир Пресняков стали обладателями национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает РИА Новости.

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Церемония прошла на площадке «ВТБ Арена». Ее вели Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. Награды получили именитые музыканты: Денис Клявер, Ирина Дубцова, группа Reflex, Слава, Natan, Александра Воробьёва, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, дуэты Дима Билан и Мари Краймбрери, Стас Пьеха и Гузель Хасанова.

Специальные номера представили группа «Земляне», народные артисты РФ Григорий Лепс и Юрий Антонов.

Премия «Золотой граммофон» проводится ежегодно с 1996 года. Вручение граммофонов проходит ежегодно.

Ранее Долина заявила, что джаз в России за последние двадцать лет стал очень популярен, зрители скупают билеты на концерты, а молодежь мечтает освоить этот непростой музыкальный стиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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