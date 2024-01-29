Киркоров не примет участие в шоу премии «Золотой граммофон»

По данным СМИ, «Русская медиагруппа» представила лайн-ап мероприятия, в котором нет Киркорова и Анны Asti. Оба артиста ранее появились на скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой.

При этом издание уточняет, что выступление певицы в Санкт-Петербурге не планировалось изначально. Киркоров же ранее присутствовал на афише церемонии рядом с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым. Однако затем его фотография исчезла из анонсов премии.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что важно помогать артистам, которые «вляпались по глупости». Он добавил, что для обсуждения спорных вопросов в Минкульте следует создать этический совет, который проконсультирует деятелей культуры о конкретных шагах по реабилитации в глазах общественности, передает «Радиоточка НСН».

