Киркоров не примет участие в шоу премии «Золотой граммофон»

Организаторы премии «Золотой граммофон» в Петербурге убрали из списка артистов шоу народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Продюсер Азизбекян: Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД»

По данным СМИ, «Русская медиагруппа» представила лайн-ап мероприятия, в котором нет Киркорова и Анны Asti. Оба артиста ранее появились на скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой.

При этом издание уточняет, что выступление певицы в Санкт-Петербурге не планировалось изначально. Киркоров же ранее присутствовал на афише церемонии рядом с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым. Однако затем его фотография исчезла из анонсов премии.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что важно помогать артистам, которые «вляпались по глупости». Он добавил, что для обсуждения спорных вопросов в Минкульте следует создать этический совет, который проконсультирует деятелей культуры о конкретных шагах по реабилитации в глазах общественности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремияПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры