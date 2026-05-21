При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека

Украинские беспилотники атакуют Сызрань. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Над Россией сбили 121 украинский БПЛА

Как отметил губернатор, из-за бесчеловечных действий противника погибли два человека.

«Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», - написал Федорищев на платформе «Макс».

Ранее в селе Смотровая Буда Брянской области при атаке ВСУ на автозаправку пострадали два человека, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеСамарская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры