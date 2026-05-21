При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека
21 мая 202608:28
Юлия Савченко
Украинские беспилотники атакуют Сызрань. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
Как отметил губернатор, из-за бесчеловечных действий противника погибли два человека.
«Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», - написал Федорищев на платформе «Макс».
Ранее в селе Смотровая Буда Брянской области при атаке ВСУ на автозаправку пострадали два человека, пишет 360.ru.
