В Тегеране изучают комментарий американской стороны об иранском предложении о прекращении военных действий из 14 пунктов, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. Об этом пишет Nour News.

Напомним, что 18 мая стало известно, что Иран через Пакистан передал американской стороне план урегулирования военного конфликта из 14 пунктов. При этом США и Израиль пока расходятся во мнениях, какую политику в отношении общего противника им выбрать дальше.

СПОР НЕТАНЬЯХУ И ТРАМПА

Накануне глава США Дональд Трамп также провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию вокруг Ирана. При этом, как пишет Axios со ссылкой на источники, лидеры кардинально разошлись во мнениях, а сам разговор был напряженным. В частности, по данным одного из источников, Нетаньяху после разговора с Трампом был крайне встревожен.

Отмечается, что Трамп также уведомил Нетаньяху, что сейчас идет работа над «декларацией о намерениях», которую Тегеран и Вашингтон официально подпишут для окончания войны и для начала 30-дневного периода переговоров по иранской ядерной программе и открытию Ормузского пролива. При этом, как пишет Axios, израильский премьер был настроен воинственно и хотел продолжения ударов по Ирану, тогда как Трамп придерживался мнения, что можно достичь соглашения, однако не исключая бомбардировки.

Также в статье указано, что посредники Катар и Пакистан при участии Турции, Саудовской Аравии и Египта последние дни занимались обновлением варианта мирных соглашений, который бы сблизил Штаны и Иран. Отмечается, что обновленная версия уже поступила обеим сторонам.

При этом в среду, 20 марта, в МИД Ирана сообщили, что сейчас продолжаются переговоры на основе вышеупомянутого плана из 14 пунктов. Ведомство также отметило, что американцы должны разморозить фонды Ирана, оставить в покое иранские суда и остановить боевые действия в Ливане. Также уточняется, что в Иран второй раз за последнее время приехал глава МВД Пакистана Мохсин Накви для помощи в переговорах с США.

ПЯТЬ УСЛОВИЙ ДРУГ ДРУГУ

Напомним, что ранее Трамп отказался от бомбежки Ирана, запланированной на 19 мая по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Эмиратов. При этом американский президент все же уточнил, что удары возобновятся, если США и Иран не смогут прийти к соглашению, которое устроит американцев.

В частности, он сказал, что, возможно, Штаты нанесут крупный удар по иранцам, однако он не уверен в этом.

«Возможно, нам придется нанести по ним очередной крупный удар. Пока не уверен», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил перевести военные действия за пределы региона, если агрессия со стороны США против Ирана повторится. Об этом пишет агентство Fars.

Ранее агентство писало о пяти условиях, которые Тегеран выдвинул Вашингтону для возвращения к мирным переговорам. Среди требований: снятие с Ирана санкций, компенсация за потери, понесенные Ираном из-за атак США, прекращение боевых действий на всех фонтах, в том числе ливанском и главное – признание иранского суверенитета над Ормузским проливом.

В ответ американцы также выдвинули свои пять условий, о чем также писал Fars. Так, Вашингтон отказался от выплаты за ущерб и высвобождении более 25% замороженных средств Ирана. А вот что касается прекращения войны на всех фронтах, то это, по словам американской стороны, должно решаться во время переговоров. Также Штаты потребовали вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и настаивают на том, чтобы в Исламской Республике остался только один действующий ядерный объект. При этом, как отмечал Трамп 20 мая, Штатам нужна письменная форма заявления от иранцев, что они отказываются от намерений создавать ядерное оружие.

При этом в России, в лице замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ранее заявили, что Тегеран не планирует выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.

