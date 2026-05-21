Мирошник: ЕС хочет сорвать любые переговоры по Украине

Европейские страны желают сорвать любые переговоры по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Если исходить из официальных заявлений лидеров Евросоюза, "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция. - НСН), то можно говорить, что там сквозит непримиримое желание сорвать любые виды переговоров и отказаться от именно политико-дипломатического пути разрешения конфликта», - подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, европейцы говорят о желании вести переговоры и тут же принимают очередной пакет санкций, выделяют Киеву многомиллиардные кредиты, запускают новые программы по обучению ВСУ и поставке вооружений. Действия Евросоюза демонстрируют его полное нежелание идти по мирному треку.

Как отметил посол, слова «о том, что хорошо бы поговорить с Россией», должны быть подкреплены соответствующими действиями.

Ранее Мирошник заявил, что Украина, нанося удары по гражданским и объектам в России, приближает себя к эскалации террористического конфликта, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
