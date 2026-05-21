Европейские страны желают сорвать любые переговоры по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Если исходить из официальных заявлений лидеров Евросоюза, "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция. - НСН), то можно говорить, что там сквозит непримиримое желание сорвать любые виды переговоров и отказаться от именно политико-дипломатического пути разрешения конфликта», - подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, европейцы говорят о желании вести переговоры и тут же принимают очередной пакет санкций, выделяют Киеву многомиллиардные кредиты, запускают новые программы по обучению ВСУ и поставке вооружений. Действия Евросоюза демонстрируют его полное нежелание идти по мирному треку.

Как отметил посол, слова «о том, что хорошо бы поговорить с Россией», должны быть подкреплены соответствующими действиями.

Ранее Мирошник заявил, что Украина, нанося удары по гражданским и объектам в России, приближает себя к эскалации террористического конфликта, пишет Ura.ru.

