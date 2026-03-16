Долина подала иск к мошенникам о возмещении 176 млн рублей
Певица, народная артистка России Лариса Долина подала иск о возмещении имущественного вреда к фигурантам дела о мошенничестве с квартирой исполнительницы, в том числе к курьеру аферистов Анжеле Цырульниковой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л. А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (ч. 4 ст. 159)... с Цырульниковой А. Н., Леонтьева Д. М., Каменецкого А. И. и Основы А. Д», - отмечается в сообщении.
Сумма исковых требований составляет 176 141 000 рублей.
Ранее осужденные за участие в афере с квартирой Долиной попросили апелляционную инстанцию отменить приговор и вернуть материалы дела прокурору для дополнительного расследования.
Горячие новости
- «Никто не докажет»: Писатель Панов не верит в разоблачение авторов нейрокниг
- Сикорский: НАТО не обсуждает отправку кораблей в Ормузский пролив
- Лавров назвал американский «Золотой купол» угрозой для стратегической стабильности
- Высыпаться и умываться: Как не сойти с ума от будильника
- Российский «бигтех» начнёт сокращения с маркетологов и дизайнеров
- В России не поверили в скорый выход Польши из «бесполезного» Евросоюза
- Слежка с экрана: Как избежать взлома умных телевизоров
- Telegram оштрафовали еще на 35 млн рублей
- КХЛ дисквалифицировала игрока «Локомотива» на три матча за удар судьи