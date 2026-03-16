Долина подала иск к мошенникам о возмещении 176 млн рублей

Певица, народная артистка России Лариса Долина подала иск о возмещении имущественного вреда к фигурантам дела о мошенничестве с квартирой исполнительницы, в том числе к курьеру аферистов Анжеле Цырульниковой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л. А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (ч. 4 ст. 159)... с Цырульниковой А. Н., Леонтьева Д. М., Каменецкого А. И. и Основы А. Д», - отмечается в сообщении.

Сумма исковых требований составляет 176 141 000 рублей.

Ранее осужденные за участие в афере с квартирой Долиной попросили апелляционную инстанцию отменить приговор и вернуть материалы дела прокурору для дополнительного расследования.

