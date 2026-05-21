С рэпера Pharaoh принудительно взыскали 80 тысяч рублей штрафа за пропаганду наркотиков
Судебные приставы принудительно взыскали с рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) штраф за пропаганду употребления наркотиков в нескольких композициях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда и приставов.
Ранее стало известно, что московский Никулинский районный суд оштрафовал музыканта на 80 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в песнях, пишет 360.ru. Позднее против Голубина завели исполнительное производство о взыскании штрафа.
По данным агентства, 14 мая было вынесено постановление об окончании исполнительного производства о взыскании средств с рэпера. Речь идет о 80 тысячах рублей штрафа за пропаганду наркотиков в четырех песнях.
