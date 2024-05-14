Доходы видеопиратов сократились в 2023 году

Например, трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы он увеличился на 10%.

Доходы онлайн-пиратов в России неуклонно снижаются с 2018 года, отмечают аналитики.

Вместе с тем в 2023 году начали активно развиваться студии «альтернативного» озвучивания, которые формируют вокруг себя собственный рынок. Свою озвучку предлагали «не менее 50 студий, связанных с индустрией онлайн-пиратства, занимающихся переводом и озвучанием фильмов, сериалов».

Никакие старания не помогут телеканалам вернуть аудиторию, которая сегодня все больше переходит на онлайн-платформы, заявил телевизионный обозреватель Александр Мельман в беседе с НСН. Он отметил, что в интернет уходят не только молодые люди, но и более старшее поколение.

