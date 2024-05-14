Доходы видеопиратов сократились в 2023 году
Число пиратских доменов в 2023 году выросло на 16%, однако доходы нелегальных распространителей видеоконтента в России за год сократились на 16%, до 38 миллионов долларов. Об этом сообщает российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, компания F.A.C.C.T.
В компании пояснили, что причина - в успешной блокировке пиратских сайтов, снижении стоимости рекламы на ресурсах и оттоке зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.
Например, трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы он увеличился на 10%.
Доходы онлайн-пиратов в России неуклонно снижаются с 2018 года, отмечают аналитики.
Вместе с тем в 2023 году начали активно развиваться студии «альтернативного» озвучивания, которые формируют вокруг себя собственный рынок. Свою озвучку предлагали «не менее 50 студий, связанных с индустрией онлайн-пиратства, занимающихся переводом и озвучанием фильмов, сериалов».
Никакие старания не помогут телеканалам вернуть аудиторию, которая сегодня все больше переходит на онлайн-платформы, заявил телевизионный обозреватель Александр Мельман в беседе с НСН. Он отметил, что в интернет уходят не только молодые люди, но и более старшее поколение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru