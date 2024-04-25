«Потеря репутации»: Онлайн-кинотеатры бьют рекорды на фоне «надоевших» телеканалов
Александр Мельман заявил НСН, что россияне сегодня готовы смотреть по телевизору только спортивные трансляции.
Никакие старания не помогут телеканалам вернуть аудиторию, которая сегодня все больше переходит на онлайн-платформы, заявил телевизионный обозреватель Александр Мельман в беседе с НСН. Он отметил, что в интернет уходят не только молодые люди, но и более старшее поколение.
Доля жителей российских городов, которые имеют подписки на онлайн-кинотеатры, достигла 52%, говорится в исследовании компания GfK, с результатами которого ознакомилась НСН. Отмечается, что для онлайн-кинотеатров это новый рекорд, предыдущий максимум (49%) был достигнут в первом квартале 2023 года.
«Телеканалы уже считаются устаревшей вещью. Возраст людей, которые считают, что телевизор им больше не нужен, повышается. Раньше это были только молодые люди, теперь уже и сорокалетние не смотрят телевизор. На Западе, несмотря на техническую совершенность, телевизор по-прежнему пользуется популярностью, его многие смотрят. В нем не разочаровались так, как в нашем телевизоре. Там много каналов, разные точки зрения, много интересного, хотя, конечно, там СМИ сегодня уже не такие свободные»,- рассказал он.
По его словам, телеканалам помешала не реклама, а репутация телевидения в целом, которую сильно подпортила пропаганда. Более того, люди сегодня слишком заняты, чтобы подстраиваться под телепрограмму.
«Реклама здесь не виновата, она наоборот помогает сделать какую-то паузу в просмотре. Просто телевизор теряет репутацию. Если вы посмотрите федеральные телеканалы, там много пропаганды, которая изживает себя. Людям просто это надоело, об этом говорят рейтинги. Плюс технический момент, когда ты сам себе выбираешь свое телевидение, свой кинотеатр. Это прогресс, с ним ничего не сделать. Нынешний человек достаточно занятой, время – деньги. Человек сам планирует время своего отдыха, своего смотрения», - объяснил обозреватель.
Мельман назвал телеканалы, которым еще удается удерживать аудиторию, при этом он видит перспективы только в спортивных трансляциях по ТВ.
«С другой стороны, есть НТВ, там постарались, они показывают «Слово пацана», хотя молодежь уже посмотрела сериал на платформе. Есть условно молодежный канал ТНТ, кто-то там все равно остается, но рейтинги тоже невысокие. Сама жизнь говорит о том, что все старания телевидения напрасны. Исключение – это спортивные трансляции и каналы», - заключил собеседник НСН.
Выручка онлайн-кинотеатров в России за прошедший год выросла на 45%, с 55,8 млрд до 80,9 млрд рублей, говорится в итоговом отчете информационно-аналитического агентства TelecomDaily, передает «Радиоточка НСН».
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