Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище
Прощание с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым пройдет с 13:00 до 15:00 28 января в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом заявил его сын Максим в интервью ТАСС.
Похороны, по его словам, пройдут на этом же кладбище.
Олейников внезапно умер в возрасте 60 лет 24 января. По предварительным данным, он скончался из-за оторвавшегося тромба.
Олейников родился в Москве в 1965 году. Он запомнился работой на Первом канале, ТВЦ, телеканалах «Россия», НТВ и «ТВ-6». Он выступал в роли ведущего телепередач «Мое кино» и «Мои новости», соведущего передачи «Вечерний Ургант», а также продюсера многих телепрограмм.
Кроме того, Олейников был продюсером фильмов «Художник», «Любовь-морковь», «Любовь-морковь 2» и других.
Ранее актер и режиссер, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах
- Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
- Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище
- Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад
- В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций
- В России поменялся расчет платы за холодную воду не по счетчикам
- В индустрии предложили снизить себестоимость молока за счет роста производительности
- В России назвали самый дорогой и самый бюджетный тур в 2025 году
- СМИ: Один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово
- В России увеличилось количество погибших в ДТП по вине водителей-новичков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru