Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище

Прощание с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым пройдет с 13:00 до 15:00 28 января в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом заявил его сын Максим в интервью ТАСС.

Похороны, по его словам, пройдут на этом же кладбище.

Олейников внезапно умер в возрасте 60 лет 24 января. По предварительным данным, он скончался из-за оторвавшегося тромба.

Олейников родился в Москве в 1965 году. Он запомнился работой на Первом канале, ТВЦ, телеканалах «Россия», НТВ и «ТВ-6». Он выступал в роли ведущего телепередач «Мое кино» и «Мои новости», соведущего передачи «Вечерний Ургант», а также продюсера многих телепрограмм.

Кроме того, Олейников был продюсером фильмов «Художник», «Любовь-морковь», «Любовь-морковь 2» и других.

Ранее актер и режиссер, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
