Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище

Прощание с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым пройдет с 13:00 до 15:00 28 января в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом заявил его сын Максим в интервью ТАСС.

Похороны, по его словам, пройдут на этом же кладбище.

Олейников внезапно умер в возрасте 60 лет 24 января. По предварительным данным, он скончался из-за оторвавшегося тромба.