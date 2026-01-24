Умер режиссер Александр Олейников
24 января 202612:55
Умер режиссер Александр Олейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении знаменитости.
Ему было 60 лет. По данным РБК, сын режиссера Максим рассказал, что отец ушел из жизни ночью.
Александр Олейников прославился в 90-е благодаря работе на телевидении. Он снимал проекты для «Первого канала», а также для «России», НТВ и ТВ-6. Кроме того, он являлся членом Академии российского телевидения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
