Умер режиссер Александр Олейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении знаменитости.

Ему было 60 лет. По данным РБК, сын режиссера Максим рассказал, что отец ушел из жизни ночью.

Александр Олейников прославился в 90-е благодаря работе на телевидении. Он снимал проекты для «Первого канала», а также для «России», НТВ и ТВ-6. Кроме того, он являлся членом Академии российского телевидения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



