Дочь Федосеевой-Шукшиной: Актриса проходит лечение в больнице

Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина остается в больнице, где продолжает проходить лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь знаменитости Ольгу Шукшину.

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Она отметила, что посещает мать в медучреждении.

До этого Ольга рассказала, что Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем. Позже дочь актрисы уточнила, что причиной госпитализации знаменитости стала сердечная недостаточность.

Сейчас Лидии Федосеевой-Шукшиной 88 лет. В октябре 2025 года актриса перенесла операцию. Известно, что состояние артистки после вмешательства было стабильным.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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