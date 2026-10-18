Дочь Федосеевой-Шукшиной: Актриса проходит лечение в больнице
Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина остается в больнице, где продолжает проходить лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь знаменитости Ольгу Шукшину.
Она отметила, что посещает мать в медучреждении.
До этого Ольга рассказала, что Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем. Позже дочь актрисы уточнила, что причиной госпитализации знаменитости стала сердечная недостаточность.
Сейчас Лидии Федосеевой-Шукшиной 88 лет. В октябре 2025 года актриса перенесла операцию. Известно, что состояние артистки после вмешательства было стабильным.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Ответные удары России снижают ударный потенциал киевского режима
- МО РФ: Силы ПВО сбили семь крылатых ракет «Фламинго» и 1256 дронов ВСУ
- Директор Долиной сравнил масштаб хайпа вокруг певицы с разборками 90-х
- В РАН чрезмерное использование антибиотиков назвали одним из факторов роста смертности
- СМИ: Из-за обмеления Каспия остров Нордовый может соединиться с материком
- Дочь Федосеевой-Шукшиной: Актриса проходит лечение в больнице
- Актер: Российскому дубляжу не хватает профессионализма
- Умер актер Майкл Форест
- Украина должна вернуть свыше $160 млрд по госдолгу до 2037 года
- Новак: Европе нечем покрыть дефицит газа, кроме поставок из РФ