Дочь Федосеевой-Шукшиной: Актриса проходит лечение в больнице

Она отметила, что посещает мать в медучреждении.

До этого Ольга рассказала, что Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем. Позже дочь актрисы уточнила, что причиной госпитализации знаменитости стала сердечная недостаточность.

Сейчас Лидии Федосеевой-Шукшиной 88 лет. В октябре 2025 года актриса перенесла операцию. Известно, что состояние артистки после вмешательства было стабильным.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова госпитализировали.